Manovra: Biancofiore, elettori infastiditi da bullismo Renzi

Con La Russa si è spinto oltre il consueto battutismo

ROMA, 28 DIC – “Che il senatore Renzi non fosse esattamente un lord inglese lo sapevamo già ma oggi si è spinto oltre il consueto battutismo da cinepanettone. Evidentemente non gli è servito di lezione che gli elettori lo bocciano costantemente nelle urne perché infastiditi dal suo modo di fare bullesco e non si fanno più gabbare da titoli e battute. Oggi però ha superato la decenza scatenandosi con una aggressività e una spavalderia indegne per le aule di palazzo Madama, contro il Presidente La Russa, seconda carica dello Stato che è stato un signore nel mantenere l’aplomb e non procedere ad espellerlo dall’aula. L’attacco scomposto a La Russa, accompagnato da un livore inusuale per le aule parlamentari, è sintomo di una mancanza di senso delle istituzioni gravissima per chi è stato anche presidente del Consiglio. Le sue parole, contro il presidente del Senato, sono state non solo antipatiche ma sintomo della rabbia da alienazione politica. Renzi ha compiuto l’ennesimo passo falso , dopo gli inopportuni e meschini attacchi contro le sorelle Meloni, per tentare di tornare credibile agli occhi degli elettori “.Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.

