Massimo Zedda, ‘grazie a chi mi ha dato di nuovo fiducia’

agenzia

Neo sindaco Cagliari: 'Consenso e un carico di responsabilità'

CAGLIARI, 10 GIU – “Il primo ringraziamento va alle cittadine e cittadini di Cagliari, alla città che per l’ennesima volta, un’altra volta, mi dà fiducia, la dà a tutti noi come coalizione”, ha detto Massimo Zedda, neo eletto sindaco di Cagliari, dopo gli auguri ricevuti dagli avversari Alessandra Zedda e Giuseppe Farris. “Un sostegno, un consenso e un carico di responsabilità per quanto riguarda il futuro, per migliorare le condizioni di vita a partire da coloro che hanno difficoltà economiche che hanno perso la speranza e la fiducia nel futuro. Giorno dopo giorno vorremmo ripristinare questa sintonia tra le istituzioni pubbliche, il comune, l’amministrazione della città e le tante cittadine e cittadini”, ha concluso l’esponente dei Progressisti che torna a Palazzo Bacaredda dopo i cinque anni di amministrazione del centrodestra guidata da Paolo Truzzu (Fdi).

