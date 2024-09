Matteo Salvini e il caso Open Arms: il delitto imperfetto

Il commento

«Non comprendo l’accusa al solo ministro Salvini di non aver concesso il porto sicuro alla nave Open Arms e quindi aver bloccato per venti giorni nell’agosto 2019 l’imbarcazione davanti Lampedusa 147 persone tutte bisognose di aiuto e di assistenza». Il commento del costituzionalista Agatino Cariola

Chi non conosce i documenti di un processo penale rischia di travisarne il contenuto e di assumere conclusioni errate. Se poi si interviene su un processo dal contenuto politico assai forte, si aggiunge il rischio che le opinioni personali, per quanto argomentate, siano considerate di parte, a sostegno o in contrasto con il soggetto politico tratto in giudizio. Accetto il rischio perché ne va dell’autonomia di pensiero e della libertà di coscienza.Allora dico subito che non comprendo l’accusa al solo ministro Salvini di non aver concesso il porto sicuro alla nave Open Arms e quindi aver bloccato per venti giorni nell’agosto 2019 l’imbarcazione davanti Lampedusa 147 persone tutte bisognose di aiuto e di assistenza, se non altro per il fatto di essere state costrette a fuggire dall’inferno dei rispettivi Paesi, obbligati ad affidarsi a malviventi scafisti che gli hanno chiesto tanti soldi per il trasporto e magari le hanno seviziate e violentate durante il tragitto. Su tutto questo non si discute, anche se subito dopo si avverte pure che il “rifiuto” dell’allora ministro dell’Interno riguardava una nave che aveva accolto i migranti e che era già nelle acque territoriali italiane, cioè in condizioni di relativa sicurezza.È ormai nota la disciplina sui porti sicuri ai quali avviare la nave che presta soccorso. Condivido che la violazione delle norme integri un illecito anche sotto il profilo del diritto statale italiano. Quello che non capisco è l’imputazione al solo ministro dell’Interno. Se si è trattato al tempo di una decisione politica, essa non può che essere riferita all’intero Governo e al suo presidente.

Secondo la Costituzione tuttora vigente, infatti, «il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile». Lo stesso promuove e coordina l’attività dei ministri. Per la legge del 1988 sulla Presidenza del Consiglio, il capo del governo può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottopone la questione all’intero consiglio dei ministri che decide in via definitiva. Allora, del blocco di Open Arms nell’agosto 2019 Matteo Salvini non è l’unico responsabile, giacché Giuseppe Conte poteva in ogni momento indicargli cosa fare ed addirittura sospendere ogni sua attività: scavalcarlo insomma e avocarsi ogni decisione. Se non lo ha fatto, vuol dire che ne condivideva l’azione.Ma per un altro motivo Matteo Salvini non è responsabile – non dovrebbe esserlo, secondo l’avvertenza iniziale. Il fatto è che dal 1972 in Italia i ministri non svolgono attività di gestione amministrativa, non decidono cioè direttamente cosa fare o non fare, ma possono solo indirizzare l’attività di dirigenti e funzionari amministrativi. A questi ultimi, invece, spetta esercitare la gestione amministrativa completa in autonomia. Addirittura, pressoché da sempre, precisamente da una legge del 1957, «l’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale».