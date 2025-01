Meloni, su Santanchè nessun braccio di ferro

agenzia

Ma da valutare impatto su suo lavoro da ministro

GEDDA, 25 GEN – “Negli ultimi giorni ho sentito ricostruzioni infondate ma mi rendo conto che anche il mio silenzio possa averle alimentate. Non c’è alcun braccio di ferro, preoccupazione o imbarazzo che mi porterebbe a saltare addirittura le sedute del consiglio dei ministri”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni prima di salire a bordo del Vespucci a Gedda. “C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Non credo che un rinvio a giudizio sia per esso stesso motivo di dimissione. Penso anche che il ministro Santanchè stia lavorando ottimamente. La valutazione che semmai va fatta è quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro. E questo è quello su cui in questo momento non ho le idee chiare”, ha spiegato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA