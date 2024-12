Ok a psicologo a scuola, fondi per 10 milioni nel 2025

agenzia

Via libera a emendamento del Pd. Stanziati 18,5 milioni dal 2026

ROMA, 17 DIC – Arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti nelle scuole. La proposta di modifica, voluta dal Pd e inserita nella manovra prevede una dotazione di 10 milioni per il 2025 e 18,5 milioni a decorrere dal 2026. La proposta di modifica è stata approvata in commissione Bilancio, che ha dato anche il via libera a un emendamento di Forza Italia riformulato che prevede lo stanziamento di risorse per 1,2 milioni complessivi in tre anni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone. Inoltre è stato approvato un fondo per lo sblocco della retribuzione del tirocinio per specializzandi di area sanitaria, ovvero veterinari, psicologi, biologi, farmacisti, odontoiatri, chimici e fisici. Il fondo è di 30 milioni per il 2025 e altri 30 milioni per il 2026. “Siamo soddisfatti per una norma di equità che arriva dopo 25 anni”, dice Marta Schifone che ha presentato l’emendamento accolto con riformulazione.

