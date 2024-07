Parlamento europeo, il neoeletto Falcone sarà vicecapogruppo della delegazione Forza Italia

Politica

Per l'ex assessore della sua giunta arrivano i complimenti di Renato Schifani. Congratulazioni anche dal coordinatore siciliano del partito Marcello Caruso

L’ex assessore regionale e neoparlamentare a Strasburgo Marco Falcone è stato eletto come vicecapogruppo vicario della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. «Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni. In qualità di assessore della mia giunta, ha dimostrato competenza, passione e una costante attenzione alle esigenze dei cittadini siciliani. Sono certo che saprà portare lo stesso spirito di servizio e la stessa professionalità anche nel suo nuovo ruolo a Bruxelles. Auguro a Marco Falcone un proficuo lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio gli interessi della nostra Regione». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.