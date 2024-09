Pd, si dimette Ferrante presidente della direzione regionale «partito ormai ombra di se stesso»

La nota

Il prossimo congresso è previsto a inizio 2025, ma l'ormai ex dirigente si chiama fuori: «Si va verso una lotta fratricida», scrive

Antonio Ferrante, presidente della direzione regionale del Pd Sicilia, si dimette dal suo incarico. Le motivazioni di questa scelta sono legate ad «un partito ormai ombra di sé stesso – spiega in una nota – lacerato dalle divisioni interne». In vista del prossimo congresso regionale del partito siciliano, che dovrebbe avvenire ad inizio anno prossimo, Ferrante sottolinea che il partito «e proiettato già, elmetti in testa verso un congresso che sin dalle prime battute appare come una guerra fratricida, prima che un confronto democratico per scegliere la classe dirigente, uno scontro all’ultimo sangue più feroce di quello con le destre, che dovrebbero essere le nostre vere avversarie e alle quali, governo Schifani in primis, dedichiamo critiche con tanto di guanti di velluto».