Per sindaca Perugia 598 voti dividono Ferdinandi e Scoccia

agenzia

Ballottaggio centrosinistra-centrodestra, voto polarizzato

PERUGIA, 11 GIU – Sono stati ufficializzati nella notte sul portale del ministero dell’Interno i risultati delle elezioni comunali di Perugia. Che vedranno il ballottaggio tra Vittoria Ferdinandi, centrosinistra, che ha ottenuto il 49,01 per cento dei consensi, e Margherita Scoccia, centrodestra, 48,29. Alla fine sono stati 598 i voti che le hanno divise. Tra i partiti il Pd è quello che ha ottenuto più consensi, 19,19 per cento. Nella coalizione, Anima Perugia Vittoria Ferdinandi sindaca ha ottenuto l’8,48, Pensa Perugia-Azione-Siamo europei-civiche il 5,86 e il Movimento 5 stelle il 4,13. Fratelli d’Italia è il secondo partito nel comune con il 18,86 per cento. Nello schieramento che ha sostenuto Scoccia, Fare Perugia-Forza Italia-Ppe ha avuto l’11,59 dei consensi, Progetto Perugia il 4,1 e la Lega il 3,72 per cento. Il voto è stato polarizzato sulle due candidate sindaca. Gli altri tre in corsa sono finiti infatti nettamente staccati: Massimo Monni, Perugia merita, ha avuto l’1,40 per cento dei voti, Davide Baiocco, Forza Perugia – Alternativa riformista-Iitalexit, 0,76, e Leonardo Caponi, Perugia contro guerra e neoliberismo-Pci, 0,54. Complessivamente hanno ottenuto 2.254 voti, ben più di quelli che separano Ferdinandi e Scoccia e potrebbero risultare determinanti per l’elezione della sindaca.

