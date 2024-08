Salvini: governo, Ponte e ubriachezza. Le dichiarazioni del vicepremier

Il ministro

I rapporti in maggioranza, la costruzione del collegamento tra Sicilia e Calabria e l'uso di alcol alla guida sono i temi affrontati dal leader della Lega prima del Meeting di Rimini

Governo, Ponte sullo Stretto e ubriachezza alla guida: sono queste le tematiche affrontate da Matteo Salvini prima del Meeting di Rimini. «Il Governo, si mettano il cuore in pace le sinistre in politica, in redazione e in tribunale, lavorerà insieme almeno fino al 2027», ha detto, in una intervista a ‘ilSussidiario.net’. Sul Ponte sullo Stretto il ministro alle Infrastrutture ha detto invece: «Alcune ricerche autorevoli come OpenEconomics hanno ribadito gli effetti positivi sul Pil, con benefici sul Pil di oltre 23 miliardi che ricadranno su tutto il Paese, da Nord a Sud. Solo in Italia la sinistra fa opposizione a infrastrutture e opere pubbliche attese da decenni, mentre tutto il mondo sta costruendo ponti per unire, lavorare e ridurre l’inquinamento».