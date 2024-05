agenzia

Siamo una squadra con obiettivi comuni

PESCARA, 28 APR – “Siamo una squadra composta da soggetti che hanno obiettivi comuni, lo dico ai giornalisti lì in sala, mettetevi l’animo in pace perché le prossime elezioni saranno nel 2027 non un minuto prima”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento alla conferenza programmatica di Fdi di Pescara.

