Sanità, l’attacco del Pd: «Costante crescita dei viaggi della speranza. Schifani riferisca in aula»

LA NOTA

«Le notizie sulla costante crescita dei “viaggi della speranza” dei siciliani sono sconfortanti: se per migliaia di persone il miglior modo per curarsi continua ad essere quello di andare in strutture sanitarie di altre regioni, evidentemente il governo Schifani non è in grado di garantire ai cittadini il diritto alla salute». Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

«Al presidente Schifani non sembrano interessare le esigenze dei siciliani – aggiunge – quanto piuttosto le poltrone da occupare e distribuire agli alleati. Chiediamo ancora una volta a Schifani di riferire in aula a proposito dei disastri della sanità siciliana e di quanto accaduto in occasione delle nomine dei manager».

