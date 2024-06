Schlein, con i progressisti uniti le destre si battono

agenzia

La segretaria esulta, 6 a 0 tennistico nei capoluoghi di regione

ROMA, 25 GIU – “Una vittoria straordinaria per il Pd e per il il campo progressista che ci dà slancio e speranza per il lavoro che ci aspetta e che dimostra che lavorando uniti le destre si possono battere. Questi risultati dimostrano che siamo in grado di costruire delle coalizioni vincenti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno esultando per “un 6 a zero quasi tennistico nei capoluoghi di regione: una vittoria straordinaria per il Pd e per il campo progressista”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA