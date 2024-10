Schlein, forze d’opposizione riflettano sul risultato in Liguria

agenzia

'Da soli non bastiamo, mai speso un minuto in polemiche'

ROMA, 28 OTT – “Il Pd ha dato il massimo. Siamo consapevoli che non bastiamo. Scontiamo le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra, come fa riflettere noi, che non abbiamo speso un minuto in polemiche o competizioni con le altre opposizioni. Perché il nostro avversario è questa destra che vogliamo battere”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein commentando il risultato del voto in Liguria.

