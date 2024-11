Schlein, le vittorie sono collettive, ogni forza ha contribuito

agenzia

ROMA, 20 NOV – De Pascale e Proietti “hanno dimostrato la capacità di tenere insieme coalizioni plurali, ampie, sono state vittorie collettive e di squadra, ciascuna forza ha dato il proprio contributo, sia in Emilia Romagna che in Umbria. La cifra si può riassumere in due elementi, unità e umiltà. Le coalizioni sono state coese, attorno a un progetto condiviso e costruito insieme. Unità anche del Pd”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno.

