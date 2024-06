Schlein, Meloni porti in Ue interesse dell’Italia e non di Ecr

agenzia

Positivo che ha cambiato idea, non vuole più uscire dall'Europa

ROMA, 26 GIU – “Trovo positivo che la presidente del Consiglio si accodi a chi come noi l’Europa vuole cambiarla e non uscirne. Mi aspetto che nella discussione di domani porti le priorità del Paese e non della sua famiglia politica, perché spesso le due cose non coincidono”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA