Siccità, Barbagallo (Pd): «Pochi 20 milioni per fronteggiare l’emergenza in Sicilia, l’asse di centrodestra Roma-Palermo è una sventura»

La POLEMICA

Il segretario Dem critica i provvedimenti assunti dal governo nazionale

«Siccità in Sicilia, la montagna ha partorito il topolino. Il governo Meloni infatti dichiara finalmente lo stato di emergenza ma per fronteggiare l’emergenza sull’Isola stanzia soltanto 20 milioni. Questo asse Roma-Palermo – due governi di centrodestra – è una vera e propria sventura per la nostra Isola che, si accinge alla stagione estiva tra le più calde e secche degli ultimi decenni, nel totale immobilismo di chi siede a Palazzo d’Orleans, come Schifani e di lo ha preceduto e ora è ministro della Protezione civile». Lo dichiara il segretario e del PD Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo che sull’argomento ha presentato un Odg, approvato dall’Aula, che impegna il governo a finanziare i 27 progetti individuati dal commissario straordinario per la siccità per un importo di 829 milioni di euro.