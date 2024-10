Siccità, Faraone con bidoni e accappatoio si scaglia contro Schifani: «E’ incapace»

Contrasti

La singolare protesta del deputato alla Camera di Italia Viva, che ha organizzato un sit-in davanti Palazzo d’Orleans a Palermo, per esprimere la sua preoccupazione per la crisi idrica nell’Isola

«Ci sono 2 milioni di cittadini siciliani che stanno vivendo dei disagi enormi a causa della Siccità. In alcuni quartieri di Caltanissetta vi sono persone che, da 110 giorni, sono senza acqua e stessa cosa sta accadendo anche nell’agrigentino. Palermo dalla prossima settimana comincerà le turnazioni». Così in accappatoio e con i bidoni dell’acqua in mano, il deputato alla Camera di Italia Viva, Davide Faraone, che ha organizzato un sit-in davanti Palazzo d’Orleans a Palermo, per esprimere la sua preoccupazione per la crisi idrica nell’Isola. “Se non dovesse piovere fino a novembre – prosegue – o se dovesse piovere poco, la situazione andrà a peggiorare. La responsabilità è di un presidente della Regione che è incapace. Avrebbe dovuto allertare l’emergenza idrica parecchi mesi fa”, conclude Faraone.

«Sono qui, indossando un accappatoio, in segno di protesta, perché voglio dire che la crisi idrica in Sicilia è causa sì della mancanza delle piogge, ma è causa principalmente di chi governa questa regione». “Aldilà dell’aspetto infrastrutturale, in merito al quale abbiamo carenze decennali – prosegue – il problema di questa estate è tutto da addebitare a Renato Schifani. Lui, infatti, ha messo in campo azioni, solo quando l’emergenza è scoppiata. Avrebbe dovuto farlo, almeno, nel mese dello scorso febbraio. Ha cominciato, invece, a chiedere ai sindaci di scavare o riattivare nuovi pozzi solo quando già le dighe erano vuote. Adesso l’emergenza sta esplodendo», dice ancora Faraone.