Siccità, Musumeci: «Dalla Sicilia attendiamo restituzione piano con nuove misure per l’isola»

Il ministro della Protezione ha risposto al question time a una interrogazione di Italia viva sul piano da attuare contro la siccità in Sicilia

“Il 30 settembre si sono svolte due riunioni al Dipartimento nazionale della Protezione civile, nel corso delle quali è stata esaminata per la Sicilia la bozza di un piano contenente ulteriori misure” contro la siccità “per cui la Regione siciliana intende chiedere un ulteriore finanziamento a carico di risorse economiche di provenienza statale”. “A margine dell’ultima riunione si è provveduto a inviare per le vie brevi il piano da acquisire per l’espletamento in tempi brevi della relativa istruttoria” ma al “momento il piano non risulta restituito formalmente da parte del commissario delegato”. E’ quanto fa sapere il ministro della Protezione civile Nello Musumeci rispondendo al question time a una interrogazione di Italia viva sul piano da attuare contro la siccità in Sicilia. “Il 9 ottobre è pervenuta al dipartimento, da parte del dirigente regionale della protezione civile un riepilogo delle diverse azioni intraprese per affrontare l’emergenza”, dice ancora Musumeci.