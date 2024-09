Tajani, Agnes migliore candidata per la presidenza della Rai

agenzia

Eleggiamo il Cda e poi siamo disponibili a parlare della Riforma

ROMA, 18 SET – “Sulla Rai non abbiamo mai cambiato idea credo che Simona Agnes sia la miglior candidata possibile per la presidenza. È una donna che ha dimostrato di saper fare bene il consigliere di amministrazione che ama la Rai e che non ha tessere di partito. Noi andiamo avanti, intanto eleggiamo il CDA, poi siamo disponibili a parlare di riforma”. Così il ministro degli Esteri, vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani a margine dell’assemblea di Confindustria.

