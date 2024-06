Tajani, Draghi alla Commissione è il candidato dei giornali

agenzia

Leader Fi: 'Tifo per candidato del Consiglio che sarà del Ppe'

ROMA, 05 GIU – “Draghi non è candidato alla presidenza della commisisone Ue perché nessuno l’ha candidato, l’hanno candidato i giornali. Io faccio il tifo per il candidato indicato dal Consiglio che sarà sicuramente del Ppe”. Così il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio Tajani, a Coffee Break, risponde alla domanda se per la presidenza della commissione Ue il suo cuore batte per Draghi o Von Der Leyen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA