Tamajo fa un passo indietro, la Chinnici al Parlamento Ue

Caterina Chinnici approda al Parlamento europeo per Forza Italia, al posto di Edy Tamajo. Nonostante le 121 mila preferenze incassate alle ultime Europee, l’assessore siciliano rinuncia al seggio e lo cede alla prima dei non eletti, appunto Chinnici. A dirlo è il segretario di FI, Antonio Tajani, in una conferenza stampa insieme al governatore siciliano, Renato Schifani.

Chinnici – figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia nel 1983 – è già stata a Strasburgo, eletta come indipendente nelle liste del Pd (nel 2014 e nel 2019). Dopo la sfida (fallita) per la guida della Regione siciliana, nel 2023 ha annunciato il passaggio a FI. Capolista nelle isole alle Europee di giugno, è stata è la prima dei non eletti con oltre 93.000 preferenze.