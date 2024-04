Torna la Milano Civil Week, apre Mattarella

agenzia

Dal 9 al 12 maggio sul tema 'La Costituzione siamo noi'

ROMA, 18 APR – Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare la sesta edizione di Milano Civil Week, la festa-evento che si svolgerà dal 9 al 12 maggio sul tema ‘La Costituzione siamo noi’ e che da quest’anno è inserita nel palinsesto ufficiale delle Week del Comune di Milano. Un privilegio straordinario – sottolinea una nota di Rcs – per l’appuntamento promosso da Corriere della Sera-Buone Notizie, Comune di Milano e Forum del Terzo Settore, in collaborazione con CSV Milano, che aprirà la sua ‘Costituente’ a Palazzo Giureconsulti (piazza Mercanti 2), dove si terranno incontri, laboratori e dibattiti, mentre un ampio numero di iniziative, come sempre, verranno organizzate sul territorio dalle associazioni, comitati e fondazioni della società civile. L’inaugurazione, giovedì 9 maggio alle 16.30 nella Sala Colonne e in streaming su corriere.it, vedrà quindi il collegamento d’apertura con il il presidente Mattarella. Sul palco un intervento introduttivo di Neri Marcorè, la presentazione di un sondaggio Ipsos-Comieco su ‘Italiani e Costituzione’ da parte di Nando Pagnoncelli e la testimonianza di tre giovani milanesi che racconteranno, in sintesi, che cosa rappresenta per loro la Costituzione. In chiusura, il direttore di Corriere della Sera, Luciano Fontana, intervisterà il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinal Matteo Maria Zuppi. Due, come di consueto, i palinsesti di Milano Civil Week per i giorni successivi, in aggiornamento costante sul sito civilweek.it. ‘Capire’ – Corriere della Sera, con Buone Notizie, propone una maratona di incontri, laboratori, attività culturali, disponibili anche in streaming su corriere.it, che approfondiranno gli articoli della Costituzione dedicati al lavoro, alla salute, all’istruzione, alla cultura, alle donne, all’innovazione, allo sport e alla cooperazione. In parallelo, i giovani di tre associazioni saranno i protagonisti di altrettanti laboratori di riscrittura della Costituzione di oggi e di domani. Il loro lavoro culminerà poi in un confronto finale, moderato da Beppe Severgnini. Tra gli ospiti Nico Acampora, Luca Argentero, Caterina Balivo, Claudio Bisio, Fabio Cannavaro, Flavio Caroli, Maria Chiara Carrozza, Marta Cartabia, Sabino Cassese, Gherardo Colombo, Beppe Fiorello, Elena Granata, Giovanna Iannantuoni, Alessandra Locatelli, Giacomo Poretti, Beppe Severgnini, Walter Veltroni e molti altri. E poi Vivere – Sono 427 gli eventi diffusi, organizzati da centinaia di enti no profit in 44 comuni della Città metropolitana di Milano, per conoscere e sperimentare l’attività quotidiana di tante realtà di volontariato e servizio attorno ai temi dei diritti al lavoro, all’educazione, alla ricerca e istruzione, alla cultura, allo sport, alla pace. Nel programma, curato da CSV Milano con i tre Forum del Terzo Settore e il sostegno delle tre Fondazioni di Comunità della Città metropolitana di Milano dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, mostre e visite guidate, sfide sportive, passeggiate, laboratori e lezioni aperte, attività per bambini e tanto altro ancora. Venerdì 10 maggio, alle 18.30, nella Sala Colonne verrà inoltre inaugurata la mostra intitolata ‘Il diritto alla bellezza’ che, proseguendo nel filone de ‘La Bellezza Ritrovata’, propone quest’anno i ritratti di alcune pazienti oncologiche di Acto Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus e Lilt Milano, immortalate da Silvia Amodio, fotografa ritrattista, che attraverso l’obiettivo ha fissato il desiderio di queste donne di piacersi e stare bene con sé stesse malgrado la malattia. Domenica 12 maggio a conclusione degli eventi della Milano Civil Week, la Bicicivica 2024, una festosa pedalata per promuovere la mobilità leggera con partenza e arrivo in piazza Duca d’Aosta.

