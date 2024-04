Traffico di droga a Policoro, eseguiti 14 arresti

agenzia

Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia

MATERA, 24 APR – Traffico di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona a Policoro (Matera): 14 misure di custodia cautelare in carcere sono in corso di esecuzione da parte della Polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Nell’ambito dell’operazione, anche dieci obblighi di dimora e presentazione alla Polizia giudiziaria e 29 decreti di perquisizione. I dettagli saranno resi noti in una conferenza convocata dal procuratore distrettuale antimafia, Francesco Curcio, alle ore 11.30 negli uffici della Procura della Repubblica di Potenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA