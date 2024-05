Inizia ad ardere l’Ennese, a Valguarnera le fiamme distruggono un deposito di attrezzi

L'emergenza estiva

Tra Catenanuova ed Agira incendiato un veicolo in autostrada

Giornata difficile ed impegnativa per il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna. Numerosi incendi si sono sviluppati in tutto il territorio provinciale, da Centuripe ad Assoro ad Enna a Piazza Armerina a Troina a Pietraperzia a Regalbuto, Valguarnera e in autostrada.

Gli interventi

Complessivamente sono stati undici gli interventi che hanno impegnato incessantemente il personale del Comando.A Valguarnera quello l’incendio più insidioso dove stanno ancora operando, oltre alla squadra, anche due autobotti a supporto. Il fuoco ha coinvolto delle cataste di legno e un deposito di attrezzi. Sterpaglie e tratti di pendice in fiamme anche a Centuripe.In considerazione delle temperature non certo estive, a determinare le fiamme la mano dell’uomo.A questi si è anche aggiunto l’incendio di un veicolo in autostrada tra Catenanuova ed Agira in direzione Palermo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA