Tartarughe marine: in Sicilia censiti 184 nidi, 6mila neonate

Specie

Il Progetto Tartarughe marine in Sicilia è coordinato dalla biologa Oleana Prato

Anche per questa estate la Sicilia si conferma l’isola delle tartarughe marine. Sono, infatti, 182 i nidi censiti nell’Isola, di cui 165 seguiti dal network tartarughe marine del Wwf Italia, formato da esperti e volontari che hanno deciso di dedicare tempo ed energie nel monitoraggio dei lidi e nella difesa dei nidi dal disturbo antropico e dai predatori naturali. Con l’obiettivo di portare più uova possibile alla schiusa e più piccoli di Caretta caretta verso il mare. Il Progetto Tartarughe marine in Sicilia è coordinato dalla biologa Oleana Prato. Il 70% delle nidificazioni sono nella costa orientale dell’Isola: appena un nido a Messina e Caltanissetta, 10 a Trapani e Catania, 12 a Palermo, 41 a Ragusa, 82 a Siracusa (il 44%). I risultati sono ancora parziali ma sono più di 6.000 le neonate emerse finora. Più di una decina sono i nidi in schiusa in questi giorni, quasi tutti in provincia di Siracusa.

Alcune nidificazioni sono state da record in quanto a numero di uova: nel ragusano mamma tartaruga ha deposto ben 143 uova. Il record di emersione spetta, invece, a un nido a Reitani (Noto) con ben 117 uova. C’è sempre una percentuale di uova che, anche per cause naturali, non arriva a maturazione. “La conferma dell’aumento dei nidi lungo le coste italiane – sottolinea Luigi Agresti, Network & Programme Wwf Italia – solleva la necessità di conciliare la loro presenza con le attività antropiche, richiedendo l’adozione di misure di conservazione adeguate da parte degli enti competenti. In particolare, è fondamentale proteggere le spiagge che si stanno confermando idonee alla nidificazione, resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici (erosione costiera, aumento delle temperature)”.