A Ragusa c’è la festa del patrono

Il simulacro di San Giovanni Battista e l'Arca santa traslati nella chiesa di San Pio X. Ecco il programma dettagliato delle celebrazioni di domani 29 agosto

E’ il momento più atteso dai devoti e dai fedeli. E’ il momento in cui rendere onore, nella giornata in cui si fa memoria della solennità del martirio, al patrono principale di Ragusa, San Giovanni Battista. E in attesa che oggi il simulacro e l’Arca santa facciano rientro dalla chiesa di San Pio X, dopo essere rimasti tutta la notte nell’edificio di culto in seguito alla trionfale accoglienza di ieri sera, tutto è pronto per gli appuntamenti della grande giornata di festa che domani caratterizzerà l’intera città di Ragusa. Intanto, la Cattedrale rimarrà aperta tutto il giorno dalle 6 a mezzanotte. E’ possibile accendere le torce davanti al simulacro di San Giovanni nel giardino di corso Vittorio Veneto (foto Salvo Bracchitta).

Nessuna persona è autorizzata alla raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore del Battista. Chi vuole può lasciare la propria offerta nelle cassette votive davanti al simulacro del Patrono. Alle 8, alle 11,30 e alle 18,30 sparo di colpi a cannone e suono festoso di campane. Le celebrazioni eucaristiche saranno presiedute alle 7 dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri, alle 8 dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, alle 9 dal sacerdote Graziano Martorana e alle 10 dal canonico sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 11,30 è in programma il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei canonici del capitolo della cattedrale, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Il servizio liturgico è curato dai seminaristi della diocesi di Ragusa. Al termine della celebrazione, atto di affidamento a San Giovanni Battista, patrono principale della diocesi e della città di Ragusa. I canti saranno eseguiti dalla corale della Cattedrale, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti, dirige il maestro Giovanni Giaquinta.