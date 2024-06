“A Ragusa e provincia cresce l’indice di vecchiaia. Non i servizi agli anziani”

Attualità

E' quanto rilevano i segretari di UilPensionati Sicilia Claudio Barone e UilP Ragusa Giorgio Bandiera

“Negli ultimi vent’anni l’indice di vecchiaia a Ragusa e provincia s’è letteralmente impennato. Nel 2005 era al 109.5 per cento. Adesso, su stima Istat per il 2024, si attesta al 157 per cento. Questo dato cresce. I servizi agli anziani, no. Colpa di un welfare incapace di adeguarsi ai tempi”.

Lo affermano i segretari di UilPensionati Sicilia e UilP Ragusa, Claudio Barone (nella foto sotto) e Giorgio Bandiera (nella foto sopra), che sottolineano il ruolo dell’associazionismo – “noi insieme con l’Ada stiamo per avviare una significativa campagna di alfabetizzazione informatica per over 65” – e lanciano un appello alle istituzioni politiche “perché l’arrivo della bella stagione non faccia dimenticare problemi e potenzialità di una parte sempre più consistente della popolazione, in provincia di Ragusa come altrove”.