Acate, consegnati i lavori per riqualificare il nuovo asilo nido

Il sindaco Fidone: "Il finanziamento ottenuto con fondi Pnrr ammonta a 840mila euro"

Sono stati consegnati questa mattina ad Acate, nei locali di via Agrigento, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Daniele Gallo, del consigliere Irene Tidona e dei tecnici, i lavori alla ditta che si occuperà dell’adeguamento sismico e dell’efficientamento energetico del futuro asilo nido comunale. Il sindaco Gianfranco Fidone, nell’occasione, ha ripercorso l’iter che ha condotto all’ottenimento di un importante finanziamento del Pnrr.

“Oggi mettiamo a terra, in largo anticipo rispetto alla consegna dei lavori prevista per la fine di gennaio del 2025, un finanziamento che il Comune di Acate ha ottenuto con un intenso lavoro tecnico e progettuale. Un lavoro che ci permetterà di lasciare al nostro paese un asilo nido moderno, sicuro, confortevole, a impatto zero, completamente impermeabilizzato e pronto ad ospitare i più piccoli. Il finanziamento di 840mila euro ottenuto su fondi Pnrr testimonia concretamente il nostro impegno per la città del domani”, dice Fidone.