Acate, i funerali di Curvà in chiesa Madre

Attualità

E' il 18enne morto dopo l'incidente stradale di ieri sera in prossimità di Pedalino dopo che il suo calessino è stato centrato da un'auto

Sono in programma domani i funerali di Giuseppe Curvà (nella foto). Si terranno alle 16,30 nella chiesa Madre di Acate. Curvà è il 18enne che è morto mercoledì sera in prossimità di Pedalino dopo che il calessino trainato da un cavallo su cui si trovava a bordo è stato centrato da un’auto per cause in via di accertamento. Acate piange la scomparsa del giovane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA