Aeroporto di Comiso, i sindaci iblei scelgono la via del dialogo

Attualità

Primo incontro fissato per il 27 novembre. Tavolo tecnico con l'ad di Sac

I sindaci della provincia scelgono il dialogo e il confronto con i vertici di Sac. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, si fa portavoce di questo percorso. L’annuncio il giorno prima della protesta prevista dal comitato per sabato mattina dinanzi alla sede dell’aeroscalo.

“In merito all’aeroporto di Comiso, alle prospettive, alle oggettive difficoltà, ma anche intorno ai progetti futuri ed imminenti, i sindaci della provincia di Ragusa scelgono la via del confronto con i vertici di Sac, società che gestisce i due aeroporti di Catania e Comiso”. Lo afferma il primo cittadino casmeneo che aggiunge: “Per questo motivo e al fine di ragionare sui problemi per trovare soluzioni quanto più immediate e, soprattutto, conducenti e costruttive, incontreremo il prossimo 27 novembre alle 11,30, in un tavolo tecnico (che ha l’intento di divenire permanente e a cadenza costante) l’Ad di Sac ed i suoi direttori commerciali, nonché il gruppo tecnico impegnato nella progettazione ed implementazione di nuove strutture. Nell’immediato, l’interesse dei sindaci è orientato a ricevere notizie circa le tratte, le compagnie, il progetto di continuità territoriale, affinché il diritto alla mobilità dei residenti del Sud e del Sud-Est dell’isola possa essere in buona parte soddisfatto dall’aeroscalo di Comiso, e i turisti, sempre più attratti dal nostro mare, dalle bellezze naturali, dall’eccellente offerta culturale della provincia iblea, possano avere nell’aeroporto di Comiso un punto di riferimento certo ed affidabile: ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede il nostro tessuto imprenditoriale più sano e vivace e noi sindaci siamo sempre pronti a recepire e ad appoggiare tali legittime istanze”.

