Agricoltura e siccità, vertice in Prefettura a Ragusa

Attualità

L'appuntamento in programma per mercoledì mattina servirà a sbloccare l'attuale fase di impasse

Mercoledì alle 11,30 si terrà in Prefettura a Ragusa una nuova riunione sulla crisi idrica in cui si discuterà della gestione della diga Ragoleto: “Auspichiamo con ottimismo che, dopo l’interessamento diretto del ministro Lollobrigida, sollecitato da Confagricoltura – dichiara il presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè – si possa finalmente addivenire a una soluzione ragionevole che salvi l’agricoltura del territorio, con l’erogazione immediata di risorse idriche adeguate alle esigenze delle aziende agricole e zootecniche. Abbiamo fiducia nel lavoro del prefetto,cGiuseppe Ranieri, siamo speranzosi che il tavolo saprà prendere decisioni emergenziali con effetti immediati che chiediamo da tempo. Bisogna salvare il salvabile, siamo già in ritardo. Gli effetti devastanti della siccità sono già in atto con produzioni e impianti colturali compromessi”.

“La nostra organizzazione – aggiunge il Presidente Pirrè – ha sempre dato il proprio contributo facendo richieste, ma anche offrendo soluzioni concrete, per una gestione razionale delle risorse idriche della Diga Ragoleto. Adesso forse sta per finire l’estenuante braccio di ferro di cui hanno pagato sinora il prezzo gli imprenditori della zona, letteralmente allo stremo e con produzioni e colture compromesse. Ce lo auguriamo vivamente, sarebbe il risultato più ragionevole per porre fine alla sofferenza dei nostri agricoltori e allevatori, noi lo chiediamo dal primo momento”.