Arrivano poco meno di 4,5 mln di euro per i Comuni della provincia di Ragusa in stato di dissesto economico o con piano di riequilibrio pluriennale approvato

Attualità

L'on. Abbate: "Siamo riusciti, con l'on. Dipasquale, a portare una discreta liquidità per quegli enti più in difficoltà"

Poco meno di 4,5 milioni di euro per i Comuni della provincia di Ragusa in stato di dissesto economico o con piano di riequilibrio pluriennale approvato. E’ la ripartizione dei 36,5 milioni di euro che il Governo regionale, tramite l’assessorato alle Autonomie locali, ha destinato in favore di tutti quei Comuni siciliani che versano in condizioni di pre dissesto o dissesto. I fondi che arrivano in provincia sono frutto di un emendamento presentato dall’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) per i Comuni con piano di riequilibrio approvato, e dallo stesso parlamentare Dc insieme al collega Dipasquale per i comuni in dissesto economico.