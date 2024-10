Assolti tre comisani finiti sotto processo per reati di natura tributaria

Cronaca

Alcune delle contestazioni si erano estinte per intervenuta prescrizione

Due comisani di 70 e 42 anni ed una comisana di 66 anni sono finiti sotto processo per reati di natura tributaria risalenti al periodo compreso tra il dicembre 2014 ed il febbraio 2017. Il giudice unico del Tribunale di Ragusa, Maria Rabini, ha dichiarato il non doversi procedere perché molti dei reati contestati sono stati estinti per intervenuta prescrizione mentre nei confronti di altri reati contestati è entrata nel merito assolvendo il settantenne, difeso dall’avvocato Italo Alia, perché il fatto non costituisce reato mentre il pm Diana Iemmolo aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione. Gli altri due comisani sono stati difesi dagli avvocati Matteo Anzalone e Maurizio Catalano.

