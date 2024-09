Autostrada Modica-Scicli, verso il reperimento dei fondi

Attualità

Sono a disposizione 350 milioni di euro per 11 chilometri, dovrebbero essere rimpinguati con altri 250 milioni

Importanti novità per quanto riguarda la costruenda autostrada Siracusa-Gela, nel tratto tra Modica-Scicli. Le risorse economiche, per procedere all’appalto del tratto di 11 km, sono state reperite da fondi disponibili provenienti da nuovi progetti europei. In effetti nessuno in precedenza si era interessato a richiedere ulteriori coperture finanziare, facendo scadere i termini per il nuovo appalto, rischiando così di perdere anche le risorse già stanziate.