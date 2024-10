Calcio a Ragusa, addio a mister Carlo Cesarato

Attualità

Ha giocato in maglia azzurra e ha poi pure allenato la squadra delle aquile

Addio a Carlo Cesarato. Aveva 88 anni ed è stato, negli anni Sessanta, emblema del Ragusa calcio. Tra l’altro ne ha poi ricoperto il ruolo di allenatore. Come tecnico ha allenato anche in altre squadre della provincia iblea, come Modica e Pozzallo e Comiso, ma anche Paternò ed Enna per quanto riguarda altre formazioni siciliane. Ha fatto la storia di un bel pezzo del calcio siciliano. I funerali domani, martedì, alle 16 nella chiesa di San Paolo apostolo.

