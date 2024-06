Cava D’Aliga, in prognosi riservata il 60enne vittima dello scontro tra due auto

Cronaca

E' stato trasferito al Cannizzaro di Catania. E' stato sbalzato fuori dall'abitacolo della Panda che si è ribaltata

Posti sotto sequestro l’Audi e la Panda coinvolti ieri sera in un incidente stradale sulla litoranea sciclitana alle porte di Cava D’Aliga. L’uomo alla guida della Panda, un 60enne, ha riportato un grave trauma cranico e un trauma facciale. E per questo motivo è stato trasferito, dopo un breve passaggio al Maggiore di Modica, al Cannizzaro di Catania dove i medici si sono riservati la prognosi. Sarebbe stata l’Audi a tamponare la Panda. L’urto sarebbe stato così forte che l’utilitaria si è ribaltata mentre l’uomo che ne era alla guida è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Saranno comunque le indagini in corso da parte del Nucleo radiomobile della compagnia di Modica e della stazione di Scicli a determinare la dinamica del sinistro. Si stanno valutando anche le condizioni del 34enne alla guida dell’Audi con esami alcolemici e tossicologici.

