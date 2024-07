Chiaramonte, inquinamento torrente Morana. I consiglieri Iacono e Chinnici: “Situazione denunciata mesi fa, nessun intervento”

Attualità

La zona si trova nei pressi dello scarico delle acque reflue proveniente dal depuratore

Il consigliere comunale Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, interviene con il collega Federico Chinnici in merito alla situazione del torrente Morana.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo e delle riprese già lo scorso giugno e ad oggi la situazione di inquinamento, con la presenza di liquami nel corso d’acqua, non è mutata. La zona si trova nei pressi dello scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore. L’amministrazione cosa ha fatto per risolvere il problema?”, dicono i consiglieri.