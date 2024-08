Chiaramonte, pellegrinaggio mattutino da piazza Santissimo Salvatore al santuario

Società

Domani la celebrazione eucaristica sarà animata dalle confraternite presenti in città

Proseguono i festeggiamenti, a Chiaramonte Gulfi, in onore del Santissimo Salvatore. Sino al 6 agosto è possibile rinnovare la propria adesione o iscriversi per la prima volta alla confraternita del Santissimo Salvatore. Ci si può rivolgere, in proposito, direttamente al parroco tutti i pomeriggi dalle 18 alle 21 nella chiesa del Santissimo Salvatore. Questa mattina all’alba, intanto, con partenza poco dopo le 5, c’è stato il pellegrinaggio della parrocchia Santa Maria La Nova da piazza Santissimo Salvatore sino al santuario di Gulfi. All’arrivo santa messa al santuario.