Chiaramonte, tagliati alcuni alberi della pineta: “E’ assurdo”

Il gruppo civico "Puliamo Chiaramonte" non ci sta e manda una lettera di protesta al Libero consorzio che replica: "Ce lo ha imposto la Regione"

“Il mondo al contrario, in un momento in cui è necessario piantare alberi, il Libero Consorzio di Ragusa li taglia. Siamo a Chiaramonte vicino all’ex Hotel la Pineta. È assurdo che, dove la vegetazione sta davvero invadendo le strade nessuno interviene, dove invece nonostante le devastazioni umane la natura lentamente si riprende, qualche zelante dirigente distrugga tutto”.

E’ quanto denuncia in un post su Facebook l’associazione Puliamo Chiaramonte. Che aggiunge: “Noi non ci stiamo e abbiamo inoltrato una pec come gruppo civico chiedendo che i responsabili siano adeguatamente redarguiti e sopratutto il ripristino del luogo con la piantumazione di nuovi alberi e la loro cura nel tempo. Poi se il Libero Consorzio ha uomini e mezzi da impiegare perché invece di devastare il verde pubblico non bonifica discariche e sopratutto non attiva con la polizia provinciale i controlli per assicurare alla giustizia i tanti incivili che contribuiscono a devastare la nostra terra impunemente? Siamo davvero devastati, indignati, arrabbiati e pretendiamo giustizia. I nostri alberi non si toccano! Vergogna. E che sia un ente pubblico a devastare le cose davvero ci lascia sempre più basiti e increduli. Qualcuno deve pagare e non deve mai più succedere. Ogni albero è sacro”.