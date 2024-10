Comiso, al via il progetto “Un dentista per amico”

Attualità

Cure gratuite per bambini e ragazzi in difficoltà grazie a un accordo di intenti tra il Comune e l'associazione Arkè

Cure dentistiche gratuite per bambini e ragazzi in difficoltà grazie a un accordo d’intenti tra l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Comiso e l’Associazione Arkè Onlus coi progetti “Un dentista per amico” e “Asso” (A Scuola di Salute Orale e sana alimentazione e corretti stili di vita). L’intesa è stata firmata dall’assessore alle Politiche sociali Salvatore Romano e dal presidente dell’associazione Arkè Alessandra Crovetto (nella foto).

“Il primo progetto – ha dichiarato l’assessore Romano – è rivolto a offrire un servizio sociosanitario per minori che vivono in stato di disagio socioeconomico ospiti di strutture educative d’accoglienza. Il secondo progetto promuove la prevenzione e la conoscenza delle buone norme di salute orale, sana alimentazione e corretti stili di vita attraverso lezioni tematiche nelle medesime strutture. Tale accordo non comporterà alcun onore economico per il Comune”.