Comiso, Bellassai (Pd): “Piscina del sole, un’occasione perduta”

Attualità

Il capogruppo dei dem illustra i dettagli relativi alla "cronaca di un disastro annunciato"

“Piscina del sole a Comiso, la pianificazione di un percorso che si è rivelato completamente sbagliato. E a pagarne le conseguenze sono i cittadini utenti e il personale dipendente visto che l’impianto è chiuso e non si sa quando effettivamente potrà essere riaperto”. E’ il senso della denuncia che arriva dal capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai (nella foto), il quale sostiene che “il precedente progetto, quello redatto prima che l’attuale amministrazione ci mettesse mano, comprendeva il rifacimento del tetto, l’impianto di areazione, il consolidamento della struttura ove fosse necessario, le guaine di tutte le terrazze”.