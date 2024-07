Comiso, celebrati i funerali di Antonino Giompiccolo

Attualità

Si sono tenuti questa mattina nella chiesa di San Giuseppe. Ieri l'autopsia al cimitero di Vittoria

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe, i funerali di Antonino Giompiccolo (nella foto), conosciuto come Salvatore. Il pm Ottavia Polipo aveva richiesto la perizia medico-legale per ricostruire anche i motivi della morte e l’ora in cui l’operaio è deceduto. I funerali si sono svolti dopo l’autopsia effettuata al cimitero di Vittoria. L’incidente in cui Giompiccolo ha perso la vita risale all’1 luglio scorso. L’uomo lavorava presso la ditta Avide. E’ morto mentre aiutava l’autista di un mezzo a fare manovra, per permettergli di uscire, in sicurezza, dall’azienda, che si trova sulla Comiso-Chiaramonte. Per l’autopsia è stato nominato il dott. Vincenzo Cilia. Si tratta di un incidente sul lavoro sul quale gli inquirenti stanno indagando per comprenderne le dinamiche e le tempistiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA