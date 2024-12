Comiso, Confcommercio e Commerfidi illustrano le novità sulla finanza agevolata alle imprese del territorio

Attualità

L'appuntamento è servito a illustrare quali possono essere le misure di sostegno agli operatori del terziario di mercato

Finanziamenti su misura, finanza agevolata, consulenza finanziaria. Tutto quello che serve per finanziare i propri investimenti, incrementare le scorte, smobilizzare i crediti e ottenere liquidità per le imprese al centro di un momento di confronto che è stato fortemente voluto dal presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, con i vertici di Commerfidi. Erano presenti i vertici dello storico confidi della provincia di Ragusa, ormai operante a carattere regionale, che agisce in partnership con i principali istituti di credito con la missione di assistere le piccole e medie imprese: il presidente Salvatore Guastella e il direttore Danilo Maltese accompagnati dalla funzionaria Mariagrazia Tumino. Ad assistere il presidente Nannaro la funzionaria Rita Ombrini.