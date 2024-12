Comiso, confermata e ampliata l’equipe che svolge attività di sostegno per la comunità ucraina fuggita dalla guerra

Attualità

L'assessore Cubisino: "Proviamo a rispondere alle esigenze educative, psicologiche e sociali di bambini, giovani e famiglie"

Confermata e ampliata l’equipe che svolge l’attività di sostegno verso la comunità ucraina fuggita dalla guerra che si trova a Comiso. Infatti, quest’anno al gruppo di lavoro è stata aggiunta un’educatrice, sono state incrementate le ore di attività le quali saranno svolte anche in orario extrascolastico.

“Si tratta di una equipe multidisciplinare finalizzata a supporto della comunità ucraina nel nostro territorio – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino (nella foto) -. Essa è composta da psicologi, pedagogisti e mediatori linguistici. L’obbiettivo è quello di rispondere alle esigenze educative psicologiche e sociali di bambini, giovani e famiglie ucraine offrendo un sostegno concreto. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’inclusione e il benessere di chi ha trovato rifugio nel nostro territorio. Vogliamo offrire strumenti di supporto non solo per favorire l’apprendimento ma anche per accompagnare queste persone nella costruzione di una nuova quotidianità. L’equipe opererà a stretto contatto con le scuole, le famiglie, le associazioni locali, favorendo l’inclusione culturale e l’integrazione e il superamento delle barriere linguistiche. Tra i servizi previsti ci sono consulenza psicologica e percorso di sostegno emotivo, interventi pedagogici per favorire l’apprendimento e l’integrazione scolastica, mediazione linguistica e culturale per facilitare la comunicazione tra famiglie e istituzioni. Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire pari opportunità educative e sociali per tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA