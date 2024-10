Comiso e il ventilato rinvio del voto per le ex Province, Bellassai (Pd): “Ulteriore perdita di tempo”

Politica

Sulla delicata questione dice la sua anche il vicesegretario provinciale dei dem

Un ulteriore bluff, una triste perdita di tempo secondo quella cultura “dell’annacamento” tipico della maggioranza di destra che non mira tanto all’elezione diretta quanto piuttosto a far slittare il voto di secondo grado nelle ex province previsto a dicembre”. E’ quanto rileva il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso e vicesegretario provinciale del Pd, Gigi Bellassai (nella foto), a proposito delle prossime consultazioni elettorali che dovrebbero riguardare palazzo di viale del Fante.