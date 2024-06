Comiso e l’ordine pubblico in centro storico, Bellassai (Pd): “Situazione sempre più critica, sono necessari interventi”

Attualità

"Chiediamo che il sindaco si attivi per trovare le soluzioni più adeguate per fronteggiare questo complicato fenomeno"

“L’ultima è la rissa a colpi di mazza da baseball. Che si sarebbe verificata, secondo quanto evidenziano le indagini delle forze dell’ordine, in un minimarket che sorge nelle adiacenze del centralissimo corso Vittorio Emanuele. Da questi episodi, emerge, dunque, con sempre più forza, quanto l’allarme sicurezza, di cui avevamo già parlato nelle scorse settimane, continui a essere persistente nella nostra città, soprattutto in centro storico. Per questo chiediamo che possa essere convocata una riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico specificamente dedicata al caso Comiso”.