Comiso, il consiglio comunale dei ragazzi si confronta sulla crisi idrica

Attualità

Il sindaco Schembari: "Prepareremo un depliant con i suggerimenti dei più giovani"

Si è riunito martedì mattina, in civica assise, il Consiglio comunale dei ragazzi. “E’ uno strumento importante per coinvolgere le nuove generazioni e per operare, attraverso loro, con azioni di sensibilizzazione su tematiche importanti” dice il sindaco Maria Rita Schembari .

“Alla presenza della sottoscritta, dei consiglieri comunali della quinta commissione, e del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’avvocato Karis Pace, si è riunito il consiglio dei ragazzi per discutere e proporre azioni mirate relativamente alla crisi idrica e all’ambiente – spiega il sindaco – la seduta si è aperta con la presentazione ufficiale del Garante, l’avvocato Karis Pace, che ha già dato la sua disponibilità all’ascolto delle istanze del baby consiglio. I nostri giovani amministratori – continua il sindaco – non ci hanno fatto mancare le loro proposte sulla sensibilizzazione del problema legato alla crisi idrica che sta attanagliando tutta l’intera isola. Quindi, abbiamo accolto con entusiasmo le 10 regole presentateci sul risparmio dell’acqua con relative stime sui metri cubi annui che si possono risparmiare in ogni famiglia. I ragazzi hanno anche abbozzato un depliant che pubblicheremo e che verrà divulgato nelle scuole a settembre”.