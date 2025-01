Comiso, il gruppo consiliare Pd: “Che fine ha fatto il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre?”

Attualità

"Non possiamo permettere che la memoria sia indebolita da omissioni o indecisioni politiche"

In occasione del “Giorno della memoria”, la polemica del gruppo consiliare del Pd. Dicono i consiglieri comunali Gigi Bellassai (capogruppo) e Gaetano Scollo (segretario cittadino): “Il 27 gennaio, giornata simbolo della Memoria, ricorda la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e il dramma della Shoah. Una data importante, non solo per il passato, ma anche per il presente, per riflettere su quanto la memoria storica sia fondamentale per evitare che tragedie simili possano ripetersi. In occasione di questa ricorrenza, il Consiglio comunale di Comiso, con una mozione approvata all’unanimità, aveva deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, testimone diretta dell’orrore dei campi di concentramento e simbolo della resistenza contro l’odio e la discriminazione. Tuttavia, nonostante il voto favorevole in aula, la proposta non è stata ancora formalmente attuata, suscitando delusione e preoccupazione tra i cittadini di Comiso e i gruppi che si battono per i diritti umani” (nella foto da sinistra Scollo e Bellassai).