Comiso, il patrono San Biagio è tornato nella sua chiesa

Al rito hanno partecipato le cinque confraternite cittadine

Processione ieri a Comiso, nonostante le non clementi condizioni atmosferiche, con la statua del patrono San Biagio. E’ stata riposta nella sua nicchia sopra l’altare maggiore chiudendo, con una settimana di ritardo rispetto all’iniziale programmazione, le celebrazioni per la solennità della dedicazione della Chiesa Madre e la commemorazione delle vittime del terremoto del 1693. L’appuntamento di ieri, durante la messa mattutina, è stato caratterizzato dalla presenza, con l’abito e le insegne proprie, delle cinque confraternite costituite in città presso le parrocchie della stessa chiesa Madre, dell’Annunziata e di Sant’Antonio.