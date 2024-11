Comiso, il Pd: “Pesanti aumenti della Tari, provvedimento da ritirare”

Attualità

I dem chiedono all'amministrazione comunale di trovare soluzioni alternative per alleviare l'aggravio fiscale

Il Partito Democratico esprime profonda preoccupazione per il recente aumento della Tari nel Comune di Comiso. “Molti cittadini – è scritto in una nota – hanno ricevuto avvisi di pagamento con il saldo quasi uguale all’acconto e in alcuni casi perfino raddoppiato rispetto agli anni precedenti: un incremento che grava pesantemente sulle famiglie e sulle attività commerciali locali, e che, abbondantemente preannunciato da noi in Consiglio Comunale, abbiamo provato ad avversare in tutti i modi. Le giustificazioni di questo incremento sostenute dall’amministrazione non solo non lo giustificano affatto, ma ci sembrano del tutto pretestuose e prive di fondamento. In un periodo di crisi economica, è fondamentale che le istituzioni adottino misure che tengano conto delle difficoltà dei cittadini e delle imprese”.